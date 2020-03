Moncada dopo i macchinari ora pensa alle mascherine – VIDEO

Ancora generosità da parte del presidente Salvatore Moncada che dopo alla donazione all’ospedale, ora ha acquistato il materiale per realizzare le mascherine da donare a chi ne ha bisogno ma chiede collaborazione. Nei giorni scorsi per far fronte all’emergenza ha messo a disposizione risorse per acquistare attrezzature per l’Ospedale.

Nello specifico, si tratta di sei macchinari funzionali alla respirazione ed alla ventilazione dei pazienti in terapia intensiva con l’obiettivo di fornire un concreto aiuto nel contenere e contrastare le patologie derivanti dal contagio del virus.