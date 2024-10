Moncada cerca il tris a San Vendemiano: personalità e coraggio per continuare a crescere

Dopo il doppio successo consecutivo, la Moncada punta a consolidare il suo buon momento domenica, nella difficile trasferta contro San Vendemiano. La squadra agrigentina, galvanizzata dalla vittoria nel derby, vuole continuare a crescere, ma coach Daniele Quilici avverte: “Affronteremo una squadra tosta, con tanti realizzatori e giocatori pericolosi. San Vendemiano, reduce dalla sconfitta a Fidenza, cercherà il riscatto e non vorrà perdere altre posizioni in classifica”. Secondo Quilici, per ottenere un buon risultato, sarà necessario approcciare il match con coraggio e personalità, preparandosi a duelli difficili e a un ritmo di gioco frenetico. “Dovremo rimanere uniti fino alla fine per confermare il trend positivo”, ha aggiunto il coach.

Dalla sfida di mercoledì sono arrivate conferme importanti: Piccone e Miccoli hanno mostrato personalità e capacità di trascinare la squadra, con Miccoli che si sta affermando come leader. Tuttavia, la squadra sente ancora la mancanza di un playmaker di ruolo, un’assenza che potrebbe pesare a lungo termine. Diversi giocatori, tra cui Miccoli e Piccone, hanno caratteristiche da regista, ma per affrontare San Vendemiano serviranno anche le migliori versioni di Chiarastella, Peterson e Morici.

