Sabato scorso, tra le mura amiche, la Moncada Agrigento ha disputato la sua prima amichevole stagionale ospitando i parigrado del Ragusa. La partita è stata un’importante occasione per valutare lo stato di forma della squadra, nonostante le assenze e qualche acciacco. Coach Daniele Quilici, alla guida della Moncada, ha sottolineato l’importanza di questa prima uscita, non tanto per il risultato, quanto per la possibilità di iniziare a costruire un gruppo coeso e preparato per la stagione.

“Abbiamo cercato di dare valore a questa prima partita a dispetto delle assenze e degli acciacchi, cercando di trovare consistenza nonostante uno stato di forma ancora approssimativo. Questo ci deve servire a competere e costruire uno spirito di squadra che dovrà accompagnarci durante la stagione. Luci e ombre sul gioco, ma alla prima uscita è comprensibile e comunque rappresenta un ulteriore stimolo per affrontare i prossimi giorni in palestra,” ha dichiarato Quilici a margine del match.

Ieri sera, sul lungomare di San Leone, si è svolta la presentazione ufficiale della squadra alla città. Per l’occasione, è stato scelto il campetto di basket HF13, recentemente recuperato grazie a un progetto di azionariato popolare, diventato ormai un punto di riferimento per gli appassionati di pallacanestro di Agrigento. Durante l’evento, coach Quilici ha espresso tutto il suo entusiasmo per l’ambiente e la passione del pubblico agrigentino.

“Agrigento mi ha colpito già lo scorso anno, quando venni a giocare qui da avversario con Trapani. Questa è una piazza con grandissime potenzialità. C’è un pubblico competente e una società che ha saputo crescere nel tempo, permettendo a molti giocatori e allenatori di emergere verso livelli più alti. Questa ambizione e voglia di riscatto mi hanno convinto a sposare il progetto, e spero di essere stato scelto non solo per le capacità tecniche, ma anche per l’energia che posso portare.”

Parlando degli obiettivi stagionali, Quilici ha sottolineato che la priorità è la crescita continua del gruppo: “Non è presunzione, ma ogni partita va giocata per vincere. Vogliamo che i risultati riflettano la crescita dei giocatori. Se riuscissimo a entrare nei play-off e piazzarci tra le prime sei, sarebbe un grande risultato. Ma più che pensare ai risultati, dobbiamo concentrarci sul miglioramento quotidiano, sia individuale che di squadra.”

Per quanto riguarda il test amichevole contro Ragusa, la partita ha visto un’alternanza di risultati, con i punteggi azzerati ad ogni quarto. Questi i risultati: 20-22 nel primo quarto, 19-14 nel secondo, 32-23 nel terzo e 13-19 nell’ultimo. Una prova che ha messo in luce alcune buone trame di gioco, ma anche la necessità di lavorare ancora tanto per trovare la giusta continuità.

La Moncada Agrigento tornerà ora in palestra, con la consapevolezza di dover affinare ulteriormente i meccanismi di gioco in vista della stagione che si preannuncia ricca di sfide.