Ultimo colpo per la Moncada Agrigento in attesa del raduno del 16 agosto al PalaMoncada. A disposizione di Daniele Quilici ci sarà Dennis Erhaghewu: guardia-ala di 192 cm e 82 kg, nato il 6 agosto 2004 a Manchester e arrivato in Italia a Verona nel 2007. La sua prima passione sportiva è il calcio, ma a dodici anni si innamora della pallacanestro e inizia a giocare al Basket Verona, dove resta fino all’Under 15. Successivamente, lascia la città dell’Arena per un paio di stagioni: nel 2019-20 si trasferisce alla Vanoli Cremona (U16 Eccellenza) e nel 2021-22 alla Pallacanestro Vicenza (U19 Eccellenza, allenandosi anche con la Serie B). Nell’estate 2022 torna a Verona, dove gioca in C Gold alla Cestistica fino al termine dell’anno solare. Da gennaio 2023 approda infine alla Tezenis Scaligera Verona, con cui disputa l’Under 19 Eccellenza (6,1 ppg), la C Gold e partecipa anche alla Next Gen Cup (turno di qualificazione a Trento e finali a Napoli).

Erhaghewu sarà il dodicesimo uomo del roster a disposizione di coach Quilici. L’operazione è stata completata dal DS Cristian Mayer in accordo con il capo allenatore e il presidente Gabriele Moncada. Il raduno del nuovo roster e dello staff tecnico di coach Quilici è previsto per il prossimo 16 agosto. A coadiuvare il coach intorno al campo ci saranno, anche per questa stagione, Gianluca Amato, preparatore atletico della Fortitudo da diverse stagioni in biancoazzurro, e il fisioterapista Mauro Borsellino, al suo terzo anno in casa Fortitudo. Paolo D’Angelo sarà il vice di Daniele Quilici.

Il nuovo allenatore potrà contare sulle conferme di Albano Chiarastella, Lele Caiazza, Nico Morici e Mat Peterson. Tra i nuovi arrivi ci sono Fabrizio Piccone, un play-guardia classe ’98 di origini abruzzesi proveniente dal Basket Golfo Piombino, Alessandro Scarponi, che compirà vent’anni il prossimo gennaio e ha già fatto molta strada nel basket partendo da Riccione, e Robert DiSibio, un italo-americano che potrà dare respiro a Morici e Chiarastella quando necessario. Completano il roster Samuele Miccoli, Sadio Traorè, Raimundo Ignacio Orrego, Giulio Martini e Dennis Erhaghewu.