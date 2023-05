Momento di preghiera dedicato al 13enne travolto da un’auto

Si terrà domani, giovedì 18 maggio, alle 21 alla chiesa della Madonna delle Grazie di Favara un momento di preghiera dedicato al 13enne, ricoverato in prognosi riservata all’ospedale dei Bambini di Palermo dopo che, sabato scorso, è stato investito da un’auto in corsa condotta da un 18enne nei pressi della Villetta della Pace. “A nome della collettività favarese, manifesto la vicinanza alla famiglia del piccolo Gabriele – dice il sindaco di Favara Antonio Palumbo -. Attendiamo presto il suo ritorno in piena salute in città. La sua è una vicenda che colpisce tutti, così come il fatto che l’autore dell’incidente sia un altro giovane favarese, poco più grande di lui. Una vicenda drammatica – conclude il primo cittadino – che speriamo avrà un esito al più presto positivo ma che ci dovrà indurre, non adesso, ad una riflessione come comunità”.