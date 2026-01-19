Attimi di apprensione si sono registrati ad Agrigento nel corso della celebrazione religiosa nella parrocchia della Beata Maria Vergine della Divina Provvidenza, in via Manzoni, dove la presenza di un uomo in evidente stato di agitazione ha fatto scattare l’intervento delle forze dell’ordine.

Alcuni fedeli, preoccupati dal comportamento dell’uomo che disturbava la funzione, hanno allertato il 112 segnalando anche il timore che potesse essere armato. In pochi minuti sul posto sono giunti gli agenti delle Volanti della Questura, che hanno individuato e bloccato l’uomo, accompagnandolo all’esterno della chiesa senza che si verificassero disordini.

Dai successivi accertamenti non è emersa la presenza di armi. L’episodio è stato ricondotto a uno stato di forte agitazione che aveva generato allarme tra i presenti. La messa non è stata interrotta ed è proseguita regolarmente.

Secondo quanto ricostruito, in un altro episodio collegato alla stessa persona, l’uomo avrebbe opposto resistenza agli agenti e avrebbe minacciato alcuni operatori della comunità impugnando una spranga di ferro. Anche in questo caso, grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine, la situazione è stata rapidamente riportata alla calma, senza feriti né ulteriori conseguenze.

La Questura ha sottolineato l’importanza delle segnalazioni tempestive, che consentono interventi rapidi ed efficaci in contesti sensibili e affollati come quelli della pubblica incolumità.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp