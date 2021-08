Molesta clienti di bar, e con un coltello si scaglia contro agenti: arrestato

Molesta i clienti di un bar e alla vista del personale in divisa inizia ad inveire contro di loro, con un comportamento aggressivo, minaccioso e insofferente al controllo di polizia. E durante le operazioni di identificazione, con una mossa repentina, estrae un coltello. Ma è stato subito bloccato. Gli agenti del Commissariato “Frontiera” di Porto Empedocle, hanno arrestato un giovane cittadino gambiano per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale, porto abusivo di armi da taglio, e possesso di sostanze stupefacenti. Teatro del fatto avvenuto, l’altro giorno la via IV Novembre.

Qui sono accorsi i poliziotti, dove poco prima era stato segnalato al 112, un uomo extracomunitario, intento a disturbare gli avventori di una attività commerciale. Durante le operazioni di identificazione il giovane, ha tirato fuori dalla tasca dei pantaloni un coltello da cucina. Prontamente è stato bloccato dagli agenti che lo hanno immobilizzato, disarmato, e con non poche difficoltà gli hanno estratto le manette ai polsi.

La successiva perquisizione personale e domiciliare, portava al rinvenimento di un altro coltello, con la lama intrisa di sostanza colore marrone scuro, un bilancino di precisione abilmente occultato, 2 blister contenente in ognuno di esse 2 compresse di Rivotril, 4 involucri in cellophane contenente hashish, per un peso complessivo di quasi 23 grammi. Pertanto, il gambiano è stato tratto in arresto. I poliziotti hanno proceduto al sequestro di due coltelli, e della droga. Su disposizione del magistrato di turno, l’uomo è stato rinchiuso alla Casa circondariale di Gela.