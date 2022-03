MODES non si ferma: il luxury brand di Leonardo Carpinteri è in continua espansione

MODES sembra proprio destinato a conoscere un successo senza precedenti. Dopo il rebranding della storica boutique multimarca Stefania Mode voluto da Leonardo Carpinteri, il marchio ha iniziato ad espandere la propria fama a macchia d’olio. In seguito all’inaugurazione del concept store di Milano in Piazza Risorgimento, che si è rivelata sicuramente strategica per la reputazione del brand, MODES non ha mai smesso di espandersi. Oggi, il marchio di Leonardo Carpinteri ha conquistato l’Italia ma si è spinto anche oltre confine, guadagnandosi un posto di rilievo a Sankt Moritz e Parigi.

Il successo di MODES in Italia: da Milano e Portofino

Lo straordinario successo di MODES ha avuto senz’altro inizio con il rebranding voluto fortemente da Leonardo Carpinteri. La storica boutique di famiglia, conosciuta in Sicilia con il nome di Stefania Mode, aveva infatti il suo bel giro d’affari ma rimaneva alquanto limitata entro i confini regionali. Leonardo Carpinteri ha sempre espresso l’ambizione di voler superare proprio quei confini, per rendere noto il brand in tutta Italia e anche all’estero.

Ecco che con il rebranding e la nascita di MODES, la boutique multimarca si è aperta ad un mercato nettamente più ampio, arrivando a Milano, Portofino, Porto Cervo, Cagliari, Forte dei Marmi. La selezione attenta di capi effettuata da parte di Leonardo Carpinteri è sempre stata il fiore all’occhiello di questo brand, che ha saputo conquistare a poco a poco il mercato italiano.

La svolta con lo store online di MODES

La svolta per MODES è arrivata con l’apertura dello store online: un e-commerce all’interno del quale è possibile trovare tutte le selezioni di capi effettuate da Leonardo Carpinteri ed ordinare direttamente a domicilio ciò che si desidera. Il portale ha rappresentato una svolta perché ha consentito al brand di aprirsi ad una clientela molto più ampia e variegata, andando oltre qualsiasi confine fisico.

L’espansione di MODES oltre i confini nazionali

Come abbiamo accennato, l’ambizione di Aldo e Leonardo Carpinteri li ha condotti a non fermarsi in territorio nazionale ma portare MODES anche al di fuori dell’Italia. È così che nel 2019 è stato inaugurato il primo store a Sankt Moritz, che ha riscosso sin da subito un grande successo al punto tale da portare all’apertura, nel 2021, di altre due boutique in questa città svizzera.

MODES ha però conquistato anche la capitale della moda: l’inaugurazione dello store di Parigi è stata fondamentale per questo luxury brand, che ha avuto un riscontro decisamente positivo. Anche nella capitale francese, Aldo e Leonardo Carpinteri hanno scelto di puntare tutto sulla selezione accurata di capi di designer emergenti e di brand più rinomati ma non solo. Così come è avvenuto anche a Milano, lo store di Parigi ha già accolto numerose collaborazioni ed installazioni proprio per rimanere fedele alla sua filosofia di fondo. MODES infatti non è una semplice boutique multimarca: è un vero e proprio punto di riferimento per i fashion addicted che desiderano mantenersi aggiornati sugli ultimi trend, scoprire le proposte dei designer emergenti e non ancora noti, entrare in un mondo che cattura l’immaginazione.