RED e INV-CIV, scadenza 31 marzo: il Patronato 50&Più al fianco dei pensionati

Il Patronato 50&Più di Confcommercio Agrigento al fianco dei cittadini

Il conto alla rovescia è partito e riguarda migliaia di pensionati e beneficiari di prestazioni assistenziali. Il 31 marzo 2026rappresenta una scadenza decisiva per l’invio telematico delle campagne RED (ordinari e solleciti) e delle INV-CIV(Dichiarazioni di Responsabilità), passaggio fondamentale da cui dipende la continuità delle prestazioni economiche erogate dall’INPS.

Il rispetto delle tempistiche è cruciale. Il sistema previdenziale ha infatti predisposto un calendario serrato di elaborazioni telematiche, con scarichi programmati il 26 febbraio, l’11, 18 e 25 marzo, fino all’ultimo e determinante appuntamento del 30 marzo 2026. Oltre questa data, eventuali ritardi potrebbero tradursi in blocchi o sospensioni delle prestazioni, spesso difficili da recuperare.

In prima linea, a tutela dei cittadini, c’è il Patronato 50&Più, che si conferma snodo operativo e garante di affidabilità dell’intero processo. A sottolineare l’importanza di una gestione anticipata e consapevole è Claudio Iacono, Responsabile Provinciale del Sistema 50&Più di Agrigento:

«Non bisogna arrivare all’ultimo momento. La nostra struttura lavora con un monitoraggio costante degli esiti per intervenire tempestivamente su eventuali scarti tecnici. Puntiamo a completare il caricamento dei nominativi entro il 29 marzo, così da garantire la trasmissione definitiva con l’ultimo scarico utile del 30 marzo, prima che le procedure diventino esclusivamente consultabili».

Un’attività silenziosa ma strategica, che conferma il ruolo centrale del Patronato 50&Più, asset qualificante del sistema Confcommercio, da sempre impegnato nella tutela dei diritti previdenziali e assistenziali. Attraverso competenze specialistiche e un’assistenza puntuale, il Patronato assicura che ogni dichiarazione venga trasmessa in modo corretto, completo e conforme, riducendo al minimo il rischio di interruzioni delle prestazioni.

Per ricevere supporto diretto, i cittadini possono rivolgersi alla sede provinciale di Agrigento, in via Imera 223/C. Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00, con aperture pomeridiane il lunedì e mercoledì dalle 16.00 alle 18.00.

Tutte le informazioni operative, insieme all’elenco dei documenti necessari, sono disponibili anche sul portale ufficiale di 50&Più: un punto di riferimento certo in una fase in cui tempestività e competenza fanno davvero la differenza.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp