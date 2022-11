Modella ucraina Anastasya Lytvyn sceglie Punta Bianca per uno shooting

Punta Bianca alla ribalta internazionale. La modella ucraina Anastasya Lytvyn ha scelto la marna bianca di Agrigento per realizzare uno shooting in onore della festa di indipendenza del suo paese.

Le foto sono state pubblicate sulla rivista internazionale “Le Dèsir”. “Ad Agosto si celebra in Ucraina la festa dell’indipendenza,

avvenuta il 24 Agosto del 1991, sono passati 31 anni quest’anno- dice la modella- e ho voluto dedicare queste foto da guerriera per onorare i combattimenti dei nostri eroi ucraini in questo triste ed atroce periodo.”