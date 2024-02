Il presidente Caruana: “Serve dare un forte segnale alle istituzioni”.

“Mercoledì 6 marzo aderiremo convintamente alla Mobilitazione Popolare promossa dal “Comitato Civico Patrimonio Termale” per le Terme di Sciacca Presidente provinciale di Confcommercio Agrigento. Riteniamo, infatti, che l’niziativa rappresenti per tutta la città di Sciacca, il suo hinterland e per ogni singolo imprenditore, un’azione concreta e necessaria per richiamare l’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica sulla mancata opportunità di sviluppo economico di un intero territorio, dovuto alla chiusura, oramai da ben nove anni, del complesso delle Terme di Sciacca”. Lo dichiara Giuseppe Caruana, presidente provinciale di Confcommercio Agrigento.

Nove anni di oblio, nove anni di danni economici inimmaginabili per gli operatori delle categorie turistiche e commerciali in genere.

Per il benessere di tutto il territorio saccense, Confcommercio Agrigento invita tutti a scendere in piazza e partecipare alla manifestazione, perché la mobilitazione dal basso, se partecipata, può smuovere più di qualsiasi dibattito o giornata di studi.

“Dopo nove anni di stagnazione burocratica e conseguentemente economica, serve dare un forte segnale alle istituzioni, al Governo regionale ed alla politica tutta. Il complesso termale – conclude Giuseppe Caruana – rappresenta, oltre che un patrimonio preziosissimo da tutelare e non disperdere, un significativo strumento di rilancio per tutto il nostro terziario, con la consapevolezza che Sciacca e le sue Terme sono un connubio inscindibile, nel bene e purtroppo anche nel male, perché perdere le Terme significherebbe assestare un colpo fatale alla nostra identità, prima che alla nostra economia”.