Erasmus Arricchisce la Vita e Apre la Mente: Un Anno di Successi per gli Studenti dell’ITET Leonardo Sciascia

Nel corso dell’ultimo anno scolastico, gli studenti dell’ITET Leonardo Sciascia di Agrigento hanno vissuto un’esperienza educativa straordinaria grazie al programma Erasmus. “Siamo molto orgogliosi dei risultati ottenuti attraverso la mobilità internazionale“, ha dichiarato la dirigente Milena Siracusa, sottolineando il valore dell’apprendimento interculturale e della scoperta personale.

Durante il progetto, gli studenti hanno avuto l’opportunità di vivere con famiglie ospitanti in diversi paesi europei, affrontando sfide linguistiche e culturali che li hanno spinti a scoprire nuove capacità personali. “È stato incredibile vedere quanto i nostri ragazzi siano cresciuti”, ha aggiunto la Prof.ssa Siracusa. “Erasmus non solo li ha esposti a nuove lingue e culture, ma li ha anche aiutati a sviluppare una mentalità aperta e inclusiva.”

Oltre a familiarizzare con nuove realtà, gli studenti hanno partecipato a progetti aziendali e sportivi, ampliando così il loro orizzonte di competenze e interessi. “Abbiamo imparato tanto da questa esperienza”, ha raccontato entusiasta una studentessa. “È stata una vera lezione di vita, che ci ha permesso di crescere non solo accademicamente ma anche personalmente.”

Erasmus, afferma la docente Mariarita Casa, referente del progetto, “arricchisce la vita e apre la mente”. La docente sottolinea che i ragazzi sono tornati a casa “diversi” da questa esperienza: “Questa esperienza mi ha dato l’opportunità di rinforzare delle abilità che nel contesto scolastico non sono immediatamente visibili. Hanno imparato ad adeguarsi a una realtà diversa, utilizzando una lingua che hanno dovuto imparare per integrarsi in un ambiente sconosciuto.”

Il programma Erasmus ha anche offerto opportunità di formazione avanzata per il corpo docente, come evidenziato dalla Prof.ssa Caterina Vitale: “Ho avuto l’onore di partecipare a un corso di formazione a Stoccolma sulle metodologie innovative per l’inclusione degli studenti. È stato stimolante e formativo, permettendomi di stringere nuove amicizie e di arricchire il mio bagaglio professionale.”

Un altro aspetto fondamentale di questo programma è stato l’impegno nell’inclusività. “L’esperienza è stata formativa soprattutto per quanto riguarda l’inclusione, che ci ha permesso di coinvolgere tutti gli studenti, rendendo le lezioni più interattive e coinvolgenti”, ha dichiarato la docente Mariarita Modica.

Concludendo un anno di successi, l’ITET Leonardo Sciascia guarda già al futuro, preparandosi ad accogliere gli studenti internazionali nel prossimo ciclo scolastico. “I nostri ragazzi sono entusiasti di far conoscere il nostro patrimonio culturale e le bellezze di Agrigento“, ha concluso la Prof.ssa Siracusa. “Erasmus è molto più di un programma educativo; è un ponte che unisce le persone e supera le barriere, proprio come ci aspettiamo da un’Europa unita e inclusiva.”

Il progetto Erasmus a Stoccolma si è concluso con emozione e gratitudine, segnando l’inizio di ulteriori scambi culturali e progetti che continueranno a coinvolgere gli studenti italiani e internazionali in esperienze educative di valore e significato autentico.

Itet Leonardo Sciascia: la scuola che promuove la mobilità e l’inclusione.

Il Video è stato curato dagli studenti del corso STEM@school-1224-ATT-827-E-1 – VIDEO E PHOTO EDITING

