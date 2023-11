Sono oltre 27 i milioni di euro stanziati dal Governo regionale siciliano che consentiranno una mobilità più agevole con prezzi calmierati. A comunicarlo l’ Assessore regionale alle Infrastrutture e Viabilità Alessandro Aricò. Si tratta di fondi regionali e ministeriali.

“Una misura epocale e innovativa che ha come obiettivo il superamento degli svantaggi derivanti dall’insularità – spiega Aricò – e consentirà ai passeggeri residenti nella nostra isola di beneficiare di una riduzione del 25% sul costo di ogni singola tratta, che diventa il 50% per studenti, disabili e famiglie a basso reddito.

Un grande risultato del Governo guidato da Renato Schifani, – ha aggiunto – col quale abbiamo presentato l’iniziativa per contrastare il caro voli per tutti residenti in Sicilia.

Sono tanti coloro i quali in questi mesi hanno lavorato a questo progetto e che voglio ringraziare: Il Governo Meloni che attraverso il vice ministro ai trasporti Galeazzo Bignami ha dimostrato grande attenzione alle esigenze dei siciliani”. Ha concluso Aricò. Una boccata d’ ossigeno soprattutto per tante famiglie che hanno figli che studiano fuori o per i tanti pendolari che a causa del caro biglietti, spesso sono costretti a rimanere lontani da casa.