Tutti abbiamo giocato online almeno una volta, da soli o con gli amici. Però, il gaming non è solo una tendenza di nicchia, è un vero e proprio trend che si è consolidato in tutta Italia. Gli eSport sono sempre più seguiti e i giocatori iniziano a intravedere la possibilità di fare carriera nel settore.

Che trascorriamo tanto tempo online lo sappiamo tutti, però i giocatori si concentrano in particolare su alcuni giochi piuttosto che su altri. Il gaming ormai è famoso tanto quanto gli sport fisici e si sta iniziano a parlare di introdurre gli eSport tra le attività olimpiche. Insomma, le cose stanno cambiando e Agrigento sta già accogliendo queste novità.

Casinò online: ad Agrigento è qui che si concentra la spesa

I dati locali più recenti fotografano una provincia di Agrigento molto attiva sull’online: circa 694,5 milioni di euro spesi nel 2024 (+7,5% rispetto al 2023), e più di 2300 euro pro capite solo sul gioco a distanza. Il dato è coerente con un trend regionale: la Sicilia è tra i territori più attivi sull’online.

Le piattaforme di casinò online come Bet Alice sono sempre più diffuse grazie alla loro offerta vasta e personalizzata. Le slot e i giochi da tavolo digitali assorbono la parte principale degli utenti, mentre il poker e le altre specialità rappresentano una quota minore. Ma perché i cittadini frequentano volentieri queste piattaforme? Perché i casinò online sono immediati e accessibili, si può giocare in qualsiasi momento e non c’è nemmeno il bisogno di studiare delle regole complesse. Quindi, il muro d’ingresso è davvero basso e, proprio per questo, la platea è ampia.

Domina l’online, ma non tutto pesa allo stesso modo

Se guardiamo all’engagement (tempo e comunità), i giochi competitivi guidano la scena con i MOBA e gli sparatutto in testa. Nel mercato eSport italiano i due titoli più rilevanti per coinvolgimento e ricavi sono League of Legends (MOBA) e Valorant (sparatutto). In Italia gli eSport contano 7,3 milioni di fan nel 2024, con una base che nel 2025 continua a essere solida.

Se invece consideriamo i flussi di spesa, il quadro cambia. In provincia di Agrigento, nel 2024 la spesa per il gioco d’azzardo online ha sfiorato i 695 milioni di euro (quasi 700 milioni), +7,5% rispetto al 2023 e +27,1% rispetto al 2022.

A livello nazionale, il 2024 ha registrato 157,5 miliardi di euro di giocate complessive e un GGR di 21,6 miliardi, con l’online in crescita. Il contesto spiega perché anche ad Agrigento l’online tenda a primeggiare.

MOBA e sparatutto: perché si gioca più che mai

Partiamo dai videogiochi competitivi, dove si creano le community stabili e i tornei. I due titoli più rilevanti sul mercato italiano sono League of Legends e Valorant: un MOBA e uno sparatutto. Non è solo una preferenza personale dei fan, per gli stakeholder, questi sono i giochi che generano più valore complessivo.

In Italia 14 milioni di persone tra i 6 e i 64 anni giocano ai videogiochi. Il 74% gioca da mobile, il 44% su console, il 34% su PC. Guardando alle preferenze per piattaforma, su PC i sparer sono tra i generi più popolari, mentre su console dominano gli sportivi e su mobile i puzzle/brain games. Quindi, l’appeal degli sparatutto online resta alto anche fuori dal circuito eSport.

In pratica, per tempo giocato e interesse sociale, ad Agrigento i MOBA e gli sparatutto catalizzano l’attenzione. Non tutti però spendono nello stesso modo in questi giochi, una parte consistente delle uscite economiche dei giocatori locali non va lì, ma nei casinò online.

Poker: è ancora un gioco di nicchia?

Il poker online è ancora presente e competitivo, soprattutto nei tornei, ma i numeri raccontano una nicchia rispetto ai casinò games. La spesa mensile dei tornei si muove intorno ai 9-10 milioni di euro, mentre il cash game oscilla su valori inferiori e in flessione rispetto al 2024.

Per confronto, i casinò online in Italia viaggiano su più di 200 milioni di euro al mese di spesa. Anche senza scendere troppo nel dettaglio degli operatori, il gap fra i casinò e il poker è evidente.

Diciamo che il poker conserva la sua comunità e un calendario di eventi online seguito, ma non è la voce che muove la maggior parte della spesa.

Perché Agrigento rispecchia (quasi) alla lettera il trend italiano

Due fattori spiegano la somiglianza con il quadro nazionale:

• Platee ampie e mobili: In Italia 1 persona su 3 gioca ai videogiochi. Il mobile è la piattaforma più usata (74%). Questo rende immediata la fruizione di titoli free-to-play, compresi molti sparatutto e battle royale.

• Peso crescente dell’online nel gioco con denaro: Nel 2024 l’online è stato il motore della crescita del comparto, con un GGR che ha spinto verso l’alto gli introiti complessivi. In Sicilia, e ad Agrigento in particolare, l’ultimo biennio ha consolidato i volumi e le frequenze.

Il risultato? Agrigento segue da vicino la traiettoria nazionale con i MOBA e gli sparatutto al top per coinvolgimento, i casinò online in testa per spesa e il poker in terza posizione ma con una community fedele.







