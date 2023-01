Mister Romano presenta la sfida di Santa Maria Cilento

“Una bella vittoria su un campo difficile. Abbiamo avuto la giusta mentalità per affrontare la partita vincendo meritatamente.” Commenta così mister Pippo Romano la sfida del Licata contro Castrovillari. Domenica scorsa i gialloblu hanno ottenuto l’ottava vittoria stagionale e il quinto posto in classifica, in piena zona playoff. “Abbiamo giocato una buona partita a dispetto di un terreno di gioco impraticabile- continua mister Romano-. La squadra ha fatto bene e dobbiamo continuare su questa linea.” Dalla Calabria la squadra si è già trasferita in Campania dove domani mercoledì, 11 gennaio, recupera la sfida con il Santa Maria Cilento.“La partita di mercoledì si gioca a pochi giorni dalla sfida di domenica- continua Romano- sicuramente ci sarà un po’ di fatica sia da parte nostra che da parte loro. La squadra non sarà al completo a causa di problemi fisici. Chi ci sarà non farà rimpiangere le eventuali assenze.” In dubbio Ouattara, Cappello e Vitolo.