Mister Marco Coppa presenta Akragas – Canicattì. Allenatore biancoazzurro in sala stampa.

È la vigilia del tanto atteso derby agrigentino e la squadra dell’Akragas è in fermento. Domani, allo stadio Esseneto, i biancazzurri affronteranno il Canicattì in una partita che promette emozioni e competizione ad alti livelli.

La sfida, che avrà inizio alle 15:00, è valida per la decima giornata del campionato di Serie D, girone I. Il tecnico del Gigante, Marco Coppa, ha tenuto una conferenza stampa per anticipare il match.

“Sarà una partita diversa rispetto alla Coppa Italia”, ha esordito il mister, anticipando l’importanza del derby. “Sono sicuro che il Canicattì avrà un approccio diverso. Hanno dimostrato di avere una mentalità forte, plasmata dal loro allenatore.”

Il video diffuso dall’Akragas

Coppa ha anche sottolineato l’importanza della continuità per la sua squadra: “Dopo la sconfitta contro il Real Casalnuovo, stiamo cercando di ritrovare la continuità che avevamo perso. Stavamo crescendo in termini di prestazione e vogliamo riprendere il cammino interrotto.”

Nonostante l’amarezza e la delusione per l’ultima sconfitta, il coach ha evidenziato l’alto livello di motivazione della squadra. “Le motivazioni non mancano, indipendentemente dal fatto che si tratti di un derby. Abbiamo bisogno di punti per raggiungere i nostri obiettivi. La squadra sta bene, e siamo determinati a dare il massimo in questa importante sfida.”

Il derby agrigentino promette emozioni e un grande spettacolo, mentre entrambe le squadre cercano di conquistare punti preziosi per il campionato. La città è in attesa di questo confronto, che si annuncia appassionante.