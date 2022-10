Missione negli Stati Uniti per il sindaco di Castrofilippo

Missione istituzionale del sindaco Francesco Badalamenti e di una rappresentanza di cittadini della comunità castrofilippese d’America. Accogliamo dell’invito rivolto all’amministrazione comunale dal Presidente del “Saint Antonio Abate Fraternal Society Of Castrofilippo, Inc.”, John Inzalaco, il sindaco, assieme ad una rappresentanza di cittadini, da qualche giorno si trova in missione negli Stati Uniti per presenziare alla celebrazione del “Columbus Day” in New York, nonché per partecipare al “AnnualDinner Dance” ed al Convegno – Incontro con i Castrofilippesi d’America, per portare a conoscenza delle nuove generazioni le vicende storiche del paese. “Questa missione – dichiara Franco Badalamenti- costituisce un’occasione dalle fortissime connotazioni sociali e culturali, volta a rinsaldare i rapporti di fraternità e gli scambi culturali ed economici con la comunità castrofilippese d’America, promuovendo altresì all’estero l’immagine della nostra cittadina. Pertanto ribadisco l’invito a tutti i Castrofilippesi d’America – conclude il sindaco di Castrofilippo- affinchè partecipino numerosi agli eventi organizzati, per avere il piacere e l’onore di poterli abbracciare e salutare”.