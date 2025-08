Comitini, Città del Tricolore, ha fatto da cornice a una delle serate più emozionanti della stagione di Miss Italia Sicilia. In un’atmosfera elegante e vibrante, la splendida Nikola Di Marco, 18 anni di Lercara Friddi, ha conquistato la giuria e il pubblico, portando a casa il titolo di Miss Comitini 2025. Con il suo sorriso luminoso e una presenza scenica decisa, Nikola ha saputo distinguersi fin dai primi momenti, coronando così il sogno di accedere alle Finali Regionali. Il podio e le altre finaliste. Accanto a Nikola, hanno brillato altre giovani promesse della bellezza siciliana: Erica Spataro, 19 anni di Comitini – 2ª classificata con il titolo di Miss Rocchetta Bellezza; Michela Lazzara, 18 anni di Santo Stefano Quisquina – 3ª classificata con il titolo di Miss Framesi. E poi ancora: Ginevra Militello, 19 anni di Bivona; Viviana Savarino, 20 anni di San Biagio Platani e Federica Caddeo, 25 anni di Siculiana.

Tutte pronte a dare il meglio di sé per proseguire il percorso verso le fasi finali. La serata si è aperta con la conduzione impeccabile di Antonello Consiglio, che ha accolto sul palco l’ospite d’onore Gianfranco Iannuzzo, presidente di giuria, accompagnato dalla splendida modella e consorte Ombretta Cantarelli. La magia dell’evento è stata arricchita dalle performance degli artisti emergenti One e Allegra Sorrentino (Happy), che con le loro canzoni hanno saputo emozionare e coinvolgere il pubblico presente.

Collaborazioni e sostegno. “Un evento di questa portata – affermo gli organizzatori – non sarebbe possibile senza una rete di collaborazioni preziose. Un ringraziamento speciale va all’Assessore Giuseppe Grado, al Dott. Alfonso Bugea e alla Pro Loco di Comitini per il loro impegno. Un doveroso grazie anche all’Arma dei Carabinieri, in particolare al comandante della Stazione, il maresciallo Picone, per la presenza costante e la dedizione alla sicurezza della serata”.

“L’organizzazione dietro le quinte – continua la nota – portare Miss Italia in provincia di Agrigento è merito di Klizia Spettacoli, guidata da Giuseppe Mulè e Giorgia Mulè, in collaborazione con il responsabile ed esclusivista regionale Salvo Consiglio. Per la comunicazione visiva e la redazione, un ringraziamento va a Giovanni Mulè con la sua Cupido Wings Media per le riprese aeree mozzafiato e i reel di Klizia Spettacoli, e alla consulente di personal branding Gabriella Marino, che hanno contribuito a raccontare e valorizzare ogni momento”. L’accoglienza di Comitini. Il sindaco Luigi Nigrelli ha accolto con entusiasmo questa tappa provinciale, mettendo a disposizione gli ambienti del Palazzo Comunale e coordinando un team di persone che hanno lavorato con dedizione per garantire un evento impeccabile.

