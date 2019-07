Miss Europe Continental: tappa a Valverde, vince Aurora Licari

Una splendida serata estiva, baciata dalla luna, nell’incantevole cornice della comunità di Valverde, ai piedi dell’Etna, ha bagnato l’esordio siciliano del concorso di bellezza “Miss Europe Continental” 2019, la manifestazione internazionale, ormai riconosciuta, giunta alla settima edizione. Si è registrata una grande partecipazione del nutrito pubblico presente, particolarmente coinvolto dal tema della serata, che accompagnerà tutte le tappe estive del concorso, ovvero la lotta contro ogni forma di VIOLENZA sulle DONNE. Il manifesto di Miss Europe Continental 2019, infatti, recita “STOP VIOLENCE!”: ieri sera, difatti, il momento clou della manifestazione è stato rappresentato dall’uscita sul palco delle miss siciliane in concorso con messaggi chiari e diretti proprio contro la violenza nei confronti del gentilsesso.

Grande protagonista sul palco di Valverde la bellezza delle miss provenienti da varie parti della Sicilia orientale. Proprio la bellezza, ma anche lo stile e lo charme, ha ammaliato il pubblico accorso numeroso e fatto tentennare l’attenta giuria, guidata dal vicesindaco Domenico Caggeggi.

Tre uscite in passerella per tutte le ragazze siciliane, alla fine delle quali sono state assegnate le due fasce di Miss Europe Continental in palio per la serata: prima classificata Aurora Licari, diciasettenne di Biancavilla (CT), che accede direttamente alla finale regionale in programma a Cinisi il prossimo 14 settembre; Roberta Trovato,

giovanissima quattordicenne di Acireale, si è classificata seconda e parteciperà alla semifinale. I complimenti vanno rivolti anche alle altre aspiranti miss presenti ieri, che avranno modo di rifarsi durante le prossime tappe del concorso: Francesca Rifatto, Dalila Lacagnina, Alessia Castelli, Clara Scoglio, Andrada Cavalli, Sharon Giraffa e Mariagrazia Licciardello. Ad allietare la manifestazione, inoltre, alcuni momenti di spettacolo e dolcezza

portati sul palco dalle piccole modelle, di età compresa tra i 6 e i 12 anni, coinvolte dalla

maestra Grazia Pappalardo.

L’ottima riuscita della prima tappa è stata resa possibile grazie all’impeccabile lavoro svolto

dal direttore esecutivo regionale Gaetano Quagliata, – sempre supportato a distanza dal patron del concorso Alberto Cerqua – insieme all’intero staff di Miss Europe Continental Sicilia: Paola Parisi che ha condotto magistralmente la serata, il make-up delle miss dell’Accademia Venus di Sonia Giuffrida, l’hair-style di Antonio Giuffrida di Compagnia della Bellezza, la fotografia di Alkimie Fotografiche – Alfina Gresti & Corrado Lupo photographer, insieme all’impeccabile service di S.G.A. Service – Giovanni Carlisi & Antonio Cutaia.

A chiusura della serata, il direttore esecutivo Gaetano Quagliata ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento all’amministrazione comunale di Valverde, in particolare al primo cittadino, dott. Angelo Spina, insieme al vicesindaco Domenico Caggeggi, con quest’ultimo che ha consegnato le fasce sul palco alle giovani ragazze vincitrici. Un grazie ulteriore, soprattutto, all’importante lavoro svolto da Angelo Strano, affinché la tappa di Valverde fosse un successo. E così è stato!