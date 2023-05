Mirko e Andrea, due giovanissimi imprenditori crescono per creare il bello

Coraggio e senso di appartenenza, due giovani fratelli un’attività a San Leone con “Grande orgoglio”.

Sono giovanissimi Andrea e Mirko Franco, due fratelli non ancora trentenni, imprenditori-sanleonini che hanno investito e continuano a farlo nel lido di Agrigento. Da La Rotta a Il Calante: due locali trendy che contribuiscono a rilanciare l’offerta di Agrigento e la sua vocazione giovanile. Il feeling solidale e le passioni comuni, protagonisti di un nuovo progetto, sono lo spirito alla base di quello che assume i caratteri di imprenditoria sana e giovanile. Ed è questo il caso de Il Calante, il locale che si trova nel molo di ponente del porticciolo turistico della prossima capitale della cultura per il 2025. Un luogo di sicuro richiamo, non solo perchè va a bonificare un’area abbandonata, ma perchè offre servizi necessari per i diportisti. In un momento in cui cresce il turismo nautico e sempre più spesso sono di rada da queste parti lussuosissime imbarcazioni, yacht e panfili dai proprietari facoltosi, trovare a terra un locale così raffinato ed accogliente è diventata una necessità. Certo, Mirko e Andrea non sono stati i soli a crederci. Sul porto turistico affaccia anche il ristorante Il Molo, il Mediterraneo Yachting Club e , poco distante, ad arricchire l’offerta ci sono Lumerà e Controvento. Un porticciolo e una San Leone sempre più votata all’offerta turistica, grazie alla passione, ma soprattutto alla voglia di investire con criterio, cura del decoro e del bello, con occhio attento al design. I privati che spesso si sostituiscono al pubblico e provano a sopperire alle mancanze. Il Calante apre i battenti questa sera ed è come sottolineato dal restaurant manager Alessandro Donato: “Un progetto innovativo che punta a regalare delle esperienze per vivere il territorio. Mirko e Andrea hanno creduto ed investito tanto – dice – è bello poter apprezzare quest’area bonificata. Qui si può venire per gustare un drink al tramonto, ascoltare della buona musica al pianoforte e gustarsi una serata di relax ma non mancheranno sorprese”.