Ministro: “Fatti come quella della morte del migrante non devono ripotersi”

“Il ministero dell’Interno è impegnato quotidianamente per gestire in sicurezza una rete molto complessa di centri di accoglienza. Simili tragedie come quella della morte del migrante investito da un’auto, non devono più ripetersi”. Così la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, sulla vicenda del centro di accoglienza di Villa Sikania, a Siculiana, dopo la morte del ventenne eritreo. “Esprimo la mia vicinanza e formulo gli auguri di pronta guarigione ai tre poliziotti rimasti feriti durante il tentativo di fuga dal centro di accoglienza di Siculiana”, ha aggiunto.

Nel frattempo il Viminale ha disposto l’alleggerimento delle presenze nel centro di Villa Sikania («è inadeguato» continua a ripetere il sindaco di Siculiana Lauricella), che contava fino a ieri sera 237 migranti (tunisini, marocchini, bengalesi e Africa subsahariana). Tutti i presenti sono stati sottoposti a tampone lo scorso 31 agosto. Sedici di loro sono risultati positivi al Coronavirus.