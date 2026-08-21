E’ penetrato nell’appartamento dopo avere forzato una finestra al piano terra di una palazzina e ha sorpreso una giovane che si trovava nella camera da letto. Poi l’ha minacciata di morte intimandole di consegnargli il denaro che aveva in casa. Il malvivente si è impossessato di 3 mila euro in contanti, ed è fuggito facendo perdere le proprie tracce.

Vittima della rapina una giovane cittadina thailandese che avrebbe preso in affitto l’immobile per un breve periodo nel quartiere del campo sportivo di Agrigento. Il fattaccio è avvenuto nei giorni scorsi. Scattato l’allarme sul posto sono accorsi i carabinieri per le indagini. Secondo quanto ricostruito, ad agire sarebbe stato un bandito solitario, con il volto parzialmente travisato.

E i militari dell’Arma, dopo avere avvisato il magistrato di turno, hanno avviato le indagini. Nel corso degli accertamenti, in casa della donna, è stato rinvenuto materiale riconducibile a una presunta attività di prostituzione.

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