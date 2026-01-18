Momenti di panico in un centro di accoglienza nel centro di Agrigento. Uno degli ospiti, un venticinquenne, in forte stato di agitazione, avrebbe minacciato alcuni passanti e gli operatori della struttura con una spranga di ferro.

All’arrivo delle forze dell’ordine si sarebbe scagliato anche contro di loro venendo prontamente bloccato. Non è chiaro il motivo del comportamento del giovane. Gli uomini in divisa lo avevano notato in strada. Al rientro nella comunità è andato in escandescenza.

Provvidenziale l’intervento dei carabinieri che lo hanno bloccato. Il venticinquenne è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per le ipotesi di reato di porto abusivo di oggetti atti ad offendere, disturbo alle persone e resistenza a Pubblico ufficiale.

