Ha preso due bombole del gas, prelevandole dalla cucina, e ha minacciato di togliersi la vita per il mancato rilascio di alcuni documenti. Si sono vissuti momenti di paura all’interno di una comunità alloggio di Agrigento, precisamente nella zona del Quadrivio Spinasanta. A protestare, assieme alla moglie e ai tre figli piccoli, è stato un ventinovenne di nazionalità tunisina. Subito gli operatori della struttura hanno allertato il 112.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti. E gli agenti in poco tempo sono riusciti a calmare il giovane immigrato, mentre le bombole del gas sono state portate a distanza di sicurezza. L’uomo, è stato comunque denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per le ipotesi di reato di minaccia e danneggiamento. Dell’accaduto è stata anche informata la Prefettura che dovrà occuparsi della vicenda del nucleo familiare.