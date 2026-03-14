Armato di una zappa, ha colpito violentemente la porta d’ingresso della casa dei genitori dell’ex moglie, minacciando la donna rifugiatasi con il loro figlio minore. All’arrivo della Volante ha tentato la fuga a bordo della propria autovettura, venendo tuttavia bloccato dagli agenti. Gli agenti del Commissariato di Pubblica sicurezza di Palma di Montechiaro, hanno tratto in arresto un 40enne del luogo, ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia, minacce aggravate e danneggiamento nei confronti dell’ex moglie. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio del 6 marzo scorso, quando una chiamata al 112 ha segnalato la presenza dell’uomo presso l’abitazione dei genitori della vittima, nel centro cittadino di Palma di Montechiaro.

A bordo del veicolo, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato un grosso bastone e i resti di una zappa, strumenti utilizzati poco prima per minacciare la donna e tentare di sfondare l’ingresso dell’abitazione. Dalle successive attività di indagine e dalla denuncia formalizzata dalla vittima, è emerso un quadro di reiterate condotte vessatorie ed episodi di violenza. L’uomo, già condannato in passato per maltrattamenti in famiglia, aveva negli ultimi mesi intensificato le proprie condotte vessatorie attraverso continue telefonate minatorie e minacce, tra cui quella di gettarle in viso l’acido per sfigurarla, così che nessuno la avrebbe più guardata.

Il soggetto è stato, dunque, tratto in arresto e, su disposizione del pubblico ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Agrigento, è stato condotto alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo”. Il Gip del Tribunale di Agrigento ha successivamente convalidato l’arresto ed ha applicato all’uomo la misura cautelare del carcere. Le indagini sono in corso e la responsabilità penale del soggetto gravato da misura cautelare non è ancora accertata in via definitiva.

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