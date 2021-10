Minacce di morte ai poliziotti, e richieste di soldi a commercianti: 32enne in carcere

Prima le tantissime estorsioni a titolari, e gestori di esercizi commerciali, con richieste da 10, talvolta 20 e 30 euro, poi le gravissime minacce ad appartenenti delle forze dell’ordine, soprattutto ai poliziotti del Commissariato che voleva far saltare in aria, ed infine negli ultimi giorni coinvolto in un’escalation di episodi incresciosi, per cui è stato arrestato una prima volta, successivamente posto i domiciliari, e adesso nuovamente ammanettato, e rinchiuso in carcere. Protagonista un trentaduenne di Canicattì.

Solo uno però il commerciante che esasperato ha collaborato con le indagini della polizia, che è riuscita, di fatto, ad acquisire gravi indizi di colpevolezza a carico dell’uomo. “Una persona pericolosa – ha detto il commissario capo Francesco Sammartino, nel corso della conferenza stampa -. Spero che sia l’alba di un giorno nuovo. Spero che la gente e gli esercenti di Canicattì possano iniziare a collaborare con le forze dell’ordine. Un ringraziamento particolare va al capitano dei carabinieri, e a quello della guardia di finanza”.