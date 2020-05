MINACCE ALL’ASSESSORE RAZZA. LA SOLIDARIETA’ DEL SINDACO FIRETTO

“Esprimo vicinanza e solidarietà all’assessore regionale Ruggero Razza vittima di gravi atti intimidatori. È sconcertante che ci siano soggetti che, in questo drammatico momento storico, non provino vergogna nel concepire azioni così vili, peraltro nei confronti di chi è tra i più impegnati in Sicilia sul fronte dell’emergenza sanitaria. Lo esorto a proseguire con la certezza di non essere da solo in questa complessa situazione, in cui essere solidali, uniti e responsabili è l’imperativo categorico”.