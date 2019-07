Minacce a Vella e Patronaggio: si riunisce comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica

Si riunisce il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dopo le lettere di minacce destinate al procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio e al giudice Alessandra Vella.

Il vertice, convocato alla Prefettura di Agrigento, si terrà nella mattinata odierna. Come si ricorderà nelle ultime settimane sono state numerose le missive indirizzate ai magistrati agrigentini probabilmente, ma su questo ancora non vi sono certezze assolute, per il clamore mediatico scaturito dalle questioni legate al fenomeno dei migranti che vede la provincia di Agrigento “porta” d’ingresso d’Europa.

Nelle ultime lettere destinate ai pm, come si ricorderà, in una vi era polvere da sparo, mentre in un’altra l’ogiva di un proiettile.

Il comitato avrà lo scopo di predisporre eventuali, ed adeguate, misure di tutela ai magistrati agrigentini.