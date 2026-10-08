Un grave episodio intimidatorio scuote la comunità e le istituzioni locali di Casteltermini. “Finiscila di fare la politica… Sta attenta…”, sono le parole, accompagnate da una minaccia a un familiare, del messaggio intimidatorio rivolto a una consigliera comunale del comune dell’Agrigentino.

La lettera, scritta con una grafia incerta e incollando parole prese da un giornale, in alcuni punti quasi incomprensibile, è stata recapitata in una busta gialla con il cognome della vittima. La missiva d’avvertimento è stata lasciata sotto la porta dell’ufficio della donna. Indagano i carabinieri.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp