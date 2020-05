Minacce a due avvocatesse, procura apre inchiesta

Il procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio, ha aperto un’inchiesta sul caso delle due avvocatesse agrigentine , Donata Posante e Graziella Vella, minacciate di morte sui social e destinatarie di insulti di natura sessista per avere assunto la difesa di un pensionato di Priolo (Siracusa) accusato di avere ucciso un cane legandolo al cofano dell’auto e trascinandolo per chilometri.

Il fascicolo, al momento contro ignoti, e’ stato aperto per le ipotesi di reato di minaccia grave e diffamazione con l’aggravante dell’odio di genere. Sono in corso indagini informatiche per risalire agli autori degli insulti sessisti e delle minacce di morte, indirizzati anche ai familiari delle due professioniste di Agrigento la cui unica “colpa” sarebbe stata quella di avere assunto la difesa del pensionato. (Ansa)