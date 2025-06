Milano Finanza dedica una pagina all’imprenditore Marcello Giavarini: dall’emigrazione siciliana all’innovazione tecnologica globale

MILANO – Il prestigioso quotidiano economico-finanziario Milano Finanza, tra le principali testate italiane specializzate in economia, finanza e impresa, ha dedicato una pagina intera all’imprenditore siciliano Marcello Giavarini, fondatore di EgoGreen S.r.l. e protagonista di un percorso imprenditoriale esemplare che parte dalla Sicilia e arriva ai mercati internazionali, passando per Bulgaria, Russia e fino ai più recenti progetti in Italia.

Nel pezzo, dal titolo “La tecnologia ridefinisce il successo imprenditoriale moderno”, Milano Finanza ripercorre la storia di Giavarini come emblema di una Sicilia che non si arrende, capace di trasformare le difficoltà dell’emigrazione in una leva per l’innovazione. «Quando in Italia non si faceva ricerca, io guardavo alla Bulgaria come terra di opportunità», racconta Giavarini nell’intervista, sottolineando come il suo percorso sia iniziato negli anni ’90 proprio nell’Est Europa.

Particolare attenzione viene data al lancio di EgoGreen durante la pandemia, un momento storico difficile in cui molti imprenditori avrebbero rallentato, ma che per Giavarini ha rappresentato una sfida da cogliere. «Ho fondato EgoGreen a ottobre 2020, in pieno lockdown, quando tutto era bloccato. È proprio nei momenti di crisi che bisogna essere pronti a ripartire», spiega l’imprenditore.

L’articolo analizza il suo approccio alla tecnologia come fattore abilitante, ma anche il ruolo imprescindibile delle relazioni umane e del radicamento territoriale: valori che Giavarini ha voluto tradurre in ogni sua iniziativa, da EgoGreen alla gestione del Gabbiano di Porto Cervo, fino al sostegno a progetti culturali e religiosi nel territorio di Licata e Agrigento.

Con uno sguardo rivolto al futuro, Milano Finanza presenta Giavarini come un esempio di imprenditoria resiliente e visionaria, capace di «vedere prima degli altri» e di conciliare il pragmatismo industriale con la sensibilità sociale.

Una storia che – come sottolinea il quotidiano – «ridefinisce il significato stesso del successo, ponendo al centro non solo il profitto, ma anche la responsabilità e la capacità di generare valore condiviso».

