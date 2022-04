Miholjević, il colpo è doppio nella Realmonte – Piazza Armerina

Fran Miholjević (Cycling Team Friuli Asd) ha vinto la terza tappa de Il Giro di Sicilia Eolo, la Realmonte – Piazza Armerina, di 171 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Pier Andrè Cotè (Human Powered Health) e Filippo Fiorelli (Bardiani Csf Faizanè).

Fran Miholjević (Cycling Team Friuli Asd) è il nuovo leader della classifica generale e veste la maglia Giallo Rossa.

RISULTATO DI TAPPA

1 – Fran Miholjević (Cycling Team Friuli Asd) – 171 km in 4h54’07”, media 34.884 km/h

2 – Pier Andrè Cotè (Human Powered Health) a 41″

3 – Filippo Fiorelli (Bardiani Csf Faizanè) s.t.

CLASSIFICA GENERALE

1 – Fran Miholjević (Cycling Team Friuli Asd)

2 – Damiano Caruso (Nazionale Italiana) a 18”

3 – Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan Team) a 22”

LE MAGLIE

Le maglie di leader de Il Giro di Sicilia Eolo sono prodotte con tessuti SITIP e disegnate da GOBIK.

Maglia Giallo Rossa, leader della classifica generale, sponsorizzata Regione Siciliana – Fran Miholjević (Cycling Team Friuli Asd)

Maglia Ciclamino, leader della classifica a punti, dedicata al Made in Italy – Filippo Fiorelli (Bardiani Csf Faizanè)

Maglia Verde Pistacchio, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata Enel Green Power – Stefano Gandin (Team Corratec)

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, nato dopo il 01/01/1997, sponsorizzata ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo – Fran Miholjević (Cycling Team Friuli Asd)

DICHIARAZIONI

Giornata da sogno per il giovane croato del Cycling Team Friuli ASD Fran Miholjević, figlio dell’ex professionista Vladimir, che riesce a centrare la fuga di giornata e successivamente a seminare i suoi compagni d’avventura quando mancavano 12 km all’arrivo di Piazza Armerina. Miholjević, che alla partenza da Realmonte aveva un ritardo di 35″ da Damiano Caruso, è riuscito a resistere al ritorno del gruppo conservando 41″ di vantaggio che, aggiunti ai 12″ conquistati grazie gli abbuoni, gli consentivano di vestire la Maglia Giallo Rossa di leader della classifica generale de Il Giro di Sicilia Eolo. Nel primo gruppo inseguitore, del quale facevano parte i big della classifica generale, il canadese Pierre-Andrè Cotè regolava in volata Filippo Fiorelli, nuova Maglia Ciclamino. Cambia padrone anche la Maglia Bianca che passa sulle spalle del vincitore di giornata Fran Miholjević mentre Stefano Gandin conferma la sua Maglia Verde Pistacchio. Domani gran finale con arrivo sull’Etna e una classifica generale molto aperta nella quale Fran Miholjević comanda con 18″ su Damiano Caruso, 22″ su Vincenzo Nibali, 23″ su Filippo Fiorelli e 24″ su Domenico Pozzovivo che chiude la top 5.