Migranti: trasferimenti a Porto Empedocle e nuovi sbarchi, tensioni

In quaranta vanno via, ma ne arrivano altri 78. Resta critica la situazione all’hotspot di Lampedusa dove sono stipati circa 200 migranti, il doppio della capienza prevista. La prefettura di Agrigento ha avviato il primo trasferimento: in 40 nella notte sono stati condotti a Porto Empedocle, a bordo del traghetto di linea, tra loro 21 minorenni e 2 donne. I profughi, quasi tutti di nazionalita’ tunisina, sono stati accompagnati nella struttura Villa Sikania, a Siculiana, suscitando nel piccolo centro dell’Agrigentino, anche nell’amministrazione comunale, insofferenza e proteste. Tre di loro sono stati prelevati dalla squadra mobile per accertamenti di natura investigativa. Nelle stesse ore sono approdate in autonomia 78 persone, tra siriani e bengalesi, riferendo di essere partiti lunedi’ dalla Libia. Mentre 106 son al largo di Lampedusa sulla Mare Jonio. Nei giorni scorsi il sindaco Toto’ Martello aveva denunciato la situazione di caos e di abbandono, anche in riferimento al mancato funzionamento dell’apparecchiatura per il rilevamento delle impronte e alla lentezza della macchina dei trasferimento. (AGI)