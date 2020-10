Migranti su nave Grogoretti, saranno sentiti Conte e i ministri Lamorgese e Di Maio

Il Gup del Tribunale di Catania Nunzio Sarpietro ha disposto, nell’ambito del procedimento che vede coinvolto l’ex ministro Salvini, accusato di sequestro di persona nei confronti di 131 migranti rimasti sulla nave “Gregoretti”. Un’ulteriore attività istruttoria che prevede, tra l’altro, l’audizione del premier Conte e dei ministri e degli ex ministri Trenta e Toninelli.

Il Gup ha anche stabilito che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà sentito nella prossima udienza fissata per il 20 novembre nell’aula bunker del carcere di “Bicocca”. Nella stessa data saranno sentiti anche gli ex ministri Toninelli e Trenta.

E il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha disposto accertamenti per verificare le cause della caduta di un pezzo di marmo e le condizioni dell’aula del Tribunale di Catania, in cui si e’ verificato l’incidente all’avvocato di Matteo Salvini, Giulia Bongiorno.

L’area è stata messa in sicurezza. Già lunedì sarà consegnata una relazione completa e sono subito iniziate le verifiche su tutte le aule. “L’avvocato Bongiorno è entrata in tribunale con le sue gambe ed esce su una sedia rotelle perché, in attesa che il giudice uscisse dalla camera di consiglio, una lastra di marmo di 50 kg. si è staccata dalla parete piombando sulla sua caviglia. Di questo chiederemo conto a Bonafede”, ha detto il leader della Lega Salvini.