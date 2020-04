Migranti: Sea Watch dona mascherine Poliambulatorio Lampedusa

Sono arrivate dalla Germania al Poliambulatorio di Lampedusa le circa 300 mascherine, con valvola e chirurgiche, donate da Sea Watch per supportare il personale sanitario dell’isola nella risposta all’emergenza Covid-19. Lo ha annunciato la Ong tedesca. “Il virus – scrivono i volontari della Ong – non ha chiuso i confini alla solidarieta’”. Era la fine di giugno dello scorso anno quando l’allora comandante della Sea Watch3 (che aveva a bordo, da 17 giorni, 40 migranti), Carola Rackete, veniva arrestata a Lampedusa con l’accusa d’aver violato il divieto di ingresso e d’aver speronato una motovedetta della Guardia di finanza. Il gesto di Carola Rackete, allora, spacco’ in due, letteralmente, l’Italia. (ANSA).