Migranti: sbarchi senza tregua a Lampedusa, quasi 300 arrivi oggi, 3 ricoverati

Sbarchi a raffica a Lampedusa, dove in serata si sono registrati altri due approdi che portano a 12 il numero complessivo di arrivi oggi sulla più grande delle Pelagie, dove sono giunti complessivamente 296 persone. Un barcone con 89 migranti, tutti uomini, è stato intercettato nelle acque antistanti l’isola, mentre erano in corso le operazioni di sbarco altre 12 persone sono giunte sulla più grande delle Pelagie. Un flusso continuo che da ieri vede impegnati senza sosta gli uomini della Guardia di finanza, della Capitaneria di porto, dell’Arma dei carabinieri e della Polizia per le operazioni di soccorso e identificazione. Intanto, nonostante i trasferimenti disposti dalla Prefettura di Agrigento, le condizioni nell’hotspot restano difficili con oltre 740 ospiti a fronte di una capienza di 250 posti. In serata per un uomo, una donna e un bimbo di 5 anni sono stati è stato necessario il trasferimento con l’elisoccorso dal Poliambulatorio di Lampedusa a Palermo per il ricovero in ospedale.