Migranti: negativo il tampone a equipaggio Sea Watch

Sono risultati negativi i tamponi per il Covid 19 ai quali sono stati sottoposti i componenti dell’equipaggio della Sea Watch. A comunicarlo sono fonti della stessa Ong tedesca che, nei giorni scorsi, avevano salvato 211 migranti in acque internazionali, 29 dei quali, sbarcati a Porto Empedocle e ospitati nella nave quarantena Sea Watch come tutti gli altri, sono risultati positivi al Coronavirus. In un primo momento era stato sottoposto al test, risultato negativo, il cuoco. Adesso si spera di avere il via libera anticipato alla fine della quarantena per l’equipaggio.