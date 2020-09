Migranti: Lampedusa, via all’imbarco dei migranti sulla Rhapsody – VIDEO

La nave Rhapsody, destinata alla quarantena dei migranti, e’ attraccata al molo di Cala Pisana, a Lampedusa. Il mezzo era rimasto in rada per via del forte vento. A, riporta l’AGI, breve iniziera’ l’imbarco dei 53 migranti positivi al Coronavirus. Subito dopo saranno caricate sulla nave altre 60 persone. Completate le operazioni, sulla “Rhapsody”, ci saranno 867 migranti.