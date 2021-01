Migranti. Intervento di Martello al GFMD: “Italia ed Europa ripartano dal Global Compact per la gestione dei flussi migratori”

Il sindaco di Lampedusa e Linosa Totò Martello è intervenuto al GFMD, Global Forum on Migration and Development, l’annuale evento internazionale sulle Migrazioni e lo Sviluppo organizzato quest’anno dagli Emirati Arabi Uniti attraverso una serie di dibattiti trasmessi in streaming con collegamenti online da diversi paesi e città del mondo.

“I flussi migratori non possono essere fermati, vanno gestiti ed organizzati”, ha detto Martello nel corso del suo intervento. Rivolgendosi al Governo Italiano ed all’Unione Europea impegnata nella stesura del nuovo Patto su migranti e diritto d’asilo, il sindaco di Lampedusa ha ribadito la necessità di “ripartire dai principi contenuti nel Global Compact for Migration, il documento delle Nazioni Unite per una migrazione ordinata, regolare e sicura”.

Martello ha poi ricordato l’impegno di Lampedusa per il rispetto dei diritti umani, sottolineando “la necessità di sostenere i territori di confine impegnati in prima linea sul fronte dell’accoglienza”.

Il Comune di Lampedusa e Linosa è membro di UCLG (la principale organizzazione internazionale che unisce città e governi locali di tutto il mondo e ne promuove il ruolo nella governance della migrazione, con un’agenda basata su solidarietà, cooperazione e rispetto dei diritti) ed è ente capofila del progetto europeo “Snapshots from the Borders”, che unisce 35 partner di 13 paesi europei (fra loro 19 città, isole e territori di frontiera impegnati in prima linea nell’accoglienza umanitaria ).

Dopo la presenza all’edizione “Marrakech 2018” e “Quito 2019”, per il sindaco Martello si tratta della terza partecipazione al GFMD.