Migranti, il parroco di Lampedusa: “Centinaia di persone ammassate sul molo”

Stanno facendo il giro del web le parole di don Carmelo La Magra, parroco di Lampedusa che, attraverso alcuni organi di stampa ha chiesto che ” ci si organizzi perché non si ripeta ciò che è avvenuto negli ultimi giorni: centinaia di persone ammassate sul molo in condizioni igieniche precarie, senza la possibilità di ripararsi e nutrirsi adeguatamente, senza servizi igienici. L’accoglienza, anche se temporanea, va fatta nel migliore dei modi”. Negli ultimi giorni sono sbarcate sull’isola maggiore delle Pelagie oltre 2.000 persone, con l’hot spot di Contrada Imbriacola sovraffollato sei volte oltre la capienza. “200 persone hanno passato la notte sul molo, in condizioni igieniche terribili – racconta don La Magra -. Ci sono solo due bagni ma inutilizzabili perché nessuno ne cura la pulizia. Le persone sono state costrette ad urinare nelle bottiglie di plastiche, a dormire in mezzo alla spazzatura.” Sulla denuncia del parroco di Lampedusa interviene il partito democratico di Agrigento: ” Le sue parole- dicono Simone Di Paola e Giovanna Iacono, rispettivamente segretario e presidente provinciale del partito- impongono un’immediata, decisa e radicale reazione, con la forza e il coraggio di contrastare l’odio e la disumanità imperanti in certe frange della società. Occorre che la politica la smetta di nascondersi dietro la parola “emergenza” e che si assuma l’onere delle proprie responsabilità, mettendo in campo un serio piano di azione capace di restituire senso e concretezza alla parola umanità. Occorre soprattutto che la politica recuperi la perduta spinta etica e morale, necessarie ad affrontare il tema del soccorso e dell’accoglienza mettendo al centro l’uomo ed il suo diritto inalienabile alla vita. Ci faremo promotori- continuano- di un viaggio di una delegazione del PD agrigentino e siciliano, non solo per andare a manifestare la dovuta solidarietà a quanti ogni giorno si preoccupano di salvare vite umane, alla Comunità lampedusana e al suo Sindaco, Totò Martello, ma anche per testimoniare che questo nuovo corso del nostro partito parte dal bisogno di ritornare ad un impegno politico e sociale che rimetta l’umanità al centro di tutto.“