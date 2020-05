Migranti: da domenica sbarcati in 422 a Lampedusa

Sono 422, complessivamente, i migranti sbarcati a Lampedusa dalla scorsa domenica. Di questi, 82 ieri sono stati trasferiti, con il traghetto di linea per Porto Empedocle (Ag). Mentre il giorno prima, la stessa cosa era accaduta ad altri 78. Sul molo Favarolo, dove sono state allestite dalla Protezione Civile le tende per i controlli legati al coronavirus,attualmente, ci sono oltre duecento profughi. Ieri sera, ne erano rimasti, in attesa del trasferimento previsto per oggi, 64. Stanotte, il nuovo approdo con l’arrivo di altri 156 migranti. Solo 44, gia’ dalla serata di domenica, hanno trovato ospitalita’ alla Casa della fraternita’ dove sono stati messi – con ordinanza del sindaco Salvatore Martello – in quarantena. Altri 116 migranti che erano ospiti dell’hotspot dell’isola, in quarantena obbligatoria, questa mattina sono stati imbarcati sul traghetto di linea per Porto Empedocle dopo l’esito negativo del tampone al quale sono stati sottoposti dall’Asp di Palermo. (ANSA).