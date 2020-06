Migranti: comitato Accordo Schengen, Sicilia resta Covid free

“Ritengo doveroso che anche il ministro dell’Interno e il ministro della Salute programmino, a breve, una visita in Sicilia e in particolare a Porto Empedocle, Pozzallo e a Lampedusa. Sono preoccupato personalmente di questa situazione. Penso alla comunita’ che s’e’ svegliata con la notizia di 28 persone positive sulla nave”. L’ha detto a Porto Empedocle Eugenio Zoffili, presidente del Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’Accordo di Schengen, di vigilanza sull’attivita’ di Europol, di controllo e vigilanza. Il comitato, sulle visite effettuate, fara’ una relazione che verra’ portata in Parlamento. “Guardando al turismo, la Sicilia resta comunque Covid free – ha aggiunto Zoffili – .Queste persone sono allocate in una nave con regimi di contenimento del contagio. Con soddisfazione guardo al lavoro h24 dei sindaci, che sono i primi a gestire le emergenze, e delle forze dell’ordine. Torniamo a Roma portando le istanze: chiederemo il potenziamento degli organici e delle strumentazioni degli agenti”. (ANSA).