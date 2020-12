Migranti: barcone soccorso a largo di Porto Empedocle

Un barcone – con a bordo un’ottantina di migranti – e’ stato intercettato al largo di Porto Empedocle. Il gruppo – trasbordato su due motovedette della Guardia costiera e una della Guardia di finanza – e’ stato condotto al molo dove ad attenderli c’era – in via precauzionale – un’ambulanza del 118, un pullman per l’immediato trasferimento all’attigua tensostruttura e una pattuglia della polizia.

Il gruppo, una volta trasferito nella tensostruttura, verra’ sottoposto alle ordinarie procedure di identificazione al termine delle quali si provvedera’ al trasferimento. L’ipotesi – ma occorrera’ attendere che venga ultimata l’identificazione – e’ che vengano tutti, o quasi, trasferiti in una struttura d’accoglienza, dove effettuare la quarantena anti-Covid, del Trapanese. (ANSA).