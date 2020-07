Migranti, arriva l’Esercito per sorvegliare la tensostruttura

Così come chiedeva il sindaco di Porto Empedocle Ida Carmina, tra domani e dopodomani, arriveranno circa 200 militari dell’Esercito, tra coloro impegnati in “Strade sicure”, al fine di sorvegliare la tensostruttura posta davanti il porto di Porto Empedocle, volta ad accogliere al massimo 100 migranti, che in settimana ha superato però anche le 500 persone.

Nella città marinara rimangono ancorate, ancora sotto sequestro, le navi “Sea Watch 3” e “Ocean Viking”, mentre dovrebbe arrivare in settimana, così come avrebbe assicurato il ministro degli Interni Luciana Lamorgese, la nuova nave per la quarantena che sostituirà la “Moby Zazà”.