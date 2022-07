Migliori pizzerie di Sicilia, sul podio quella di Carmelo Pistritto

Carmelo Pistritto, titolare di due rinomate pizzerie a Favara e Agrigento, si classifica nel contest “Migliore Pizza di Sicilia 2022” di All Food Sicily. Dopo 3 settimane intense alla fine di una battaglia serrata che ha visto competere oltre 50 pizzerie di tutta la Sicilia che si sono affrontate con spirito combattivo, l’esito e l’epilogo finale ha premiato 4 pizzerie per la prima volta, in quanto due sono arrivati con gli stessi voti. Pistritto si aggiudica il terzo posto. Un altro grande riconoscimento per il giovane agrigentino. La sua passione per la pizza nasce all’età di 10 anni, così come raccontato dal 31enne, seguendo il padre nel campo della ristorazione, lo chef Michele. Da piccolo, dunque, incominciò ad impastare, alzato su uno sgabello. È sempre stato incuriosito dallo sperimentare più cose possibili ma, allo stesso tempo, si definisce un tradizionalista. Carmelo Pistritto ha partecipato a diverse gare classificandosi sempre tra i primi posti.“Continuerò a metterci tanta passione per fare assaporare sempre nuove bontà e tante sfiziosità”, commenta Carmelo Pistritto. Tanti i progetti del pizzaiolo che, insieme ai colleghi, ha tutte le intenzioni di dare sfogo alla creatività esportandola in tutto il mondo attraverso la pizza. Oltre ai vincitori, sono stati assegnati delle menzioni, tra questi , per la provincia , Granofino di Agrigento e Le Fontanelle di Raffadali, per la Migliore Pizza & Territorio.