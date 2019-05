Migliore scuola di danza sportiva in Sicilia: l’Accademia Marchese – Brunetti fa il bis

CANICATTI’. E’ l’Accademia “The Royal Latin American School” il club campione di Sicilia, per il comparto danze a squadre, con un distacco di 1300 punti dal secondo qualificato. Si è svolta, infatti, al palazzetto dello sport di Catania (Palaghiaccio), la Coppa Sicilia, gara del circuito della Federazione Italiana Danza Sportiva riconosciuta dal Coni. Ultimo incontro agonistico valido per la ranking siciliana generale assoluta, dove si sono confrontate tutte le scuole di ballo della Sicilia (circa 180) per il raggiungimento dell’ambito premio di “Campioni di Sicilia”. Per l’accademia, diretta dai tecnici Ferdinando Marchese e Clara Brunetti, è stata una doppia vittoria perchè anche nel comparto danze in coppia (settore amatoriale) ha conquistato il titolo di Campione indiscusso di Sicilia.

“Si scrive una nuova pagina di storia con queste vittorie – commenta soddisfatta l’istruttrice Clara Brunetti – poiché non si era mai verificato che un club (scuola di ballo) vincesse il titolo assoluto per entrambi i comparti di danze in coppia e danze a squadre. Con questi prestigiosi risultati raggiunti, l’Accademia, con sedi a Canicattì e Ribera, ha vinto ben 2 borse di studio che sommate alla vittoria del terzo classificato anche nella ‘Coppa Campioni’ (competizione separata dalla ranking generale, con un montepremi separato in denaro) ha ottenuto un bonus totale di 1.500 euro, che sarà utilizzato da tutti gli atleti allievi, per la prossima stagione agonistica”.

Gli atleti di Ribera, Canicattì e Villafranca Sicula dell’Accademia “The Royal Latin American School” che hanno partecipato a qeusto appuntamento agonistico, hanno ottenuto: 21 medaglie d’oro; 7 medaglie d’Argento; 4 medaglie di Bronzo.

I tecnici federali Clara Brunetti e Ferdinando Marchese stanno preparando il settimo Festival Della Danza Sportiva, che si svolgerà sabato 15 giugno alle 20,30 al “Palamoncada” di Porto Empedocle.