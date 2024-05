Microchippatura gratuita per cani nell’ambito del progetto domenica 26 maggio, dalle 9 alle 13, nel piazzale Giglia , all’interno di una campagna di sensibilizzazione al corretto rapporto uomo-animale e per combattere abbandono e maltrattamento di cani. Ad organizzarla è la Lav, lega anti vivisezione, con il patrocinio del comune di Agrigento, all’interno di una campagna di sensibilizzazione al corretto rapporto uomo-animale e per combattere abbandono e maltrattamento di cani; iniziativa già svolta in diversi comuni agrigentini e siciliani con il risultato di decine di microchippature in poche ore.

Altro appuntamento è per mercoledì 29 maggio, alle 18.30, al Centro Pasolini di via Atenea, con la presentazione del volume “La politica degli animali”, di Gianluca Felicetti, presidente Lav.