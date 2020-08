Michelle Hunziker a spasso tra i templi

Cagnolino alla Paris Hilton, la famosa conduttrice televisiva è stata notata ai Templi ed nelle spiagge agrigentine.

Michelle Hunziker è in vacanza nell’agrigentino con le figlie Aurora, Sole e Celeste e il marito Tommaso Trussardi.

Mattinata di relax in spiaggia, alle “Pergole” di Realmonte, e pranzo alla “Locanda del mare” dello chef Giancarlo Perbellini a Bovo Marina. In serata a spasso per la Valle dei Templi (FOTO).