Michelin conferma le due stelle per “La Madia” di Pino Cuttaia

Confermate per lo chef licatese Pino Cuttaia, con il ristorante La Madia, le due Stelle Michelin. La riconferma è avvenuta durante la cerimonia di presentazione della Guida. Una realtà quella dello chef licatese del panorama gourmet internazionale. La storia inizia nel 2009 e da allora la strada è stata quella di un percorso di crescita e ricerca, nel segno della massima qualità, del rispetto della sostenibilità e di una cucina fortemente legata al Mar Mediterraneo, alla storia e all’inestimabile sapere custodito nella tradizione locale. Anche quest’anno la creatura di Pino Cuttaia è tra le migliori eccellenze ristorative del panorama italiano, grazie al sigillo della 67^ edizione della Guida Michelin. Quella di Cuttaia è una cucina sostenibile racconta i territorio. Per lo chef la poesia sta nella semplicità del saper fare, nel rispetto della materia prima, nella conoscenza profonda del mestiere e della terra. E il gusto è quello di far assaggiare quello che un tempo si faceva a casa rendendolo professionale perché “in cucina lo Chef è l’interprete, non il protagonista”.