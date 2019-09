Michele Sodano ottimista sul nuovo governo: dobbiamo controllarli

Michele Sodano voterà la fiducia al governo Conte alla Camere. Il deputato, da noi sollecitato ad esprimere un parere sul nuovo esecutivo, si è detto ottimista. Sul completamento delle SS 640 e 189 parla di date certe: << adesso bisognerà controllarli quotidianamente >>.

Che ne pensi del nuovo esecutivo. Che durata avrà?

Sarà più facile fare un consuntivo fra qualche mese. Bisogna essere ottimisti. Tra le new entries, ho grande fiducia nell’amico Lorenzo Fioramonti che, da docente universitario e intellettuale consapevole del ruolo fondamentale dell’educazione per il progresso di un paese, farà un ottimo e appassionato lavoro come Ministro dell’Istruzione. Tra i suoi primi provvedimenti vi sarà regolarizzazione dei precari e un aumento del trattamento economico dei docenti. Finalmente.

Il dicastero dell’infrastrutture passa da quota M5S a PD. Questo comporterà un nuovo arenarsi delle infrastrutture SS 640, 189, viadotto. Quale destino per queste opere su cui toninelli aveva mostrato attenzione

Toninelli ha fatto un lavoro straordinario sulle infrastrutture Siciliane e non posso nascondere che per me averlo perso è un grandissimo rammarico. Tuttavia il cambio della leadership del Ministero, che passa da Toninelli alla De Micheli, non può in alcun modo arenare il percorso politico sulle SS 640 e 189. I soldi per far ripartire i lavori sono stati stanziati nel Decreto Crescita, ora è tutto nelle mani di Anas e delle aziende subappaltatrici di CMC. Ci hanno dato delle date certe, ma dobbiamo controllarli quotidianamente, perché non possiamo più accettare i ritardi a cui siamo abituati.